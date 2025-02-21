Вице-премьер Чернышенко назвал сумму расходов бюджета на спорт в России.

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Дмитрий Чернышенко провел первое заседание правительственной комиссии по реализации комплексной госпрограммы РФ «Развитие физической культуры и спорта».

«Президент Владимир Путин поставил перед нами задачу выработать единый подход для развития физкультуры и спорта по госпрограмме. Общие затраты только бюджетов всех уровней на спорт в стране – более 700 млрд рублей, также есть корпоративные расходы. Комиссия призвана объединить все имеющиеся ресурсы и повысить эффективность финансовых вложений. В рамках госпрограммы к 2030 году запланировано масштабное строительство спортивных объектов: плоскостных спортплощадок, модульных комплексов и капитальных спортивных сооружений и многое другое», – сказал Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что по поручению президента ведется работа по повышению уровня прозрачности выплат и созданию системы поощрения тренеров и спортсменов, которая будет реализована в том числе через средства Российского спортивного фонда. Законопроект об этом фонде уже одобрен правительством и внесен в Госдуму.

Также фонд будет направлять средства на развитие детско-юношеского и массового спорта, поддержку олимпийцев и паралимпийцев, а при необходимости и на развитие спортивной инфраструктуры. При отборе заявок будут учитываться развитие видов спорта, эффективность работы организаций, объем вложенных средств и привлеченных частных инвестиций.