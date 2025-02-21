Дегтярев поблагодарил Венгрию за поддержку фундаментальных ценностей спорта

Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев поблагодарил МИД Венгрии за блокировку санкций ЕС против ОКР, по словам министра, на такой подход российская сторона будет отвечать взаимностью.

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Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач ранее в феврале сообщил, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто заблокировал введение санкций ЕС против Олимпийского комитета России и двух российских футбольных клубов.