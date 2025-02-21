Министр спорта Дегтярев поблагодарил Венгрию за поддержку фундаментальных ценностей спорта
Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев поблагодарил МИД Венгрии за блокировку санкций ЕС против ОКР, по словам министра, на такой подход российская сторона будет отвечать взаимностью.
Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач ранее в феврале сообщил, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто заблокировал введение санкций ЕС против Олимпийского комитета России и двух российских футбольных клубов.
— Благодарим венгерских коллег за поддержку фундаментальных ценностей спорта. Будапешт последовательно отстаивает принципы олимпийского движения. В венгерском МИДе спортивная дипломатия выделена в отдельное направление и на ПМЭФ‑2024 во время рабочей встречи с министром Петером Сийярто мы обсуждали роль спорта в улучшении международных связей. Будапешт последователен в своих планах и выдерживает эту линию. Мы приветствуем такой подход и будем отвечать взаимностью, — сказал Дегтярев «Матч ТВ».