В Думу внесли законопроект о создании Российского спортивного фонда

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об учреждении Российского спортивного фонда для создания условий развития детско-юношеского и массового спорта в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Документ размещен в думской электронной базе.

Ранее Путин поручил кабмину создать фонд по поддержке спорта, который будет существовать за счет целевых отчислений от азартных игр. Фонд будет наполняться преимущественно за счет целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составит около 85% всех поступлений, объяснял министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Законопроектом предполагается создание условий для занятий детско-юношеским и массовым спортом, обеспеченности объектами спорта, подготовки спортивного резерва, повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене, финансовой и организационной поддержки развития физической культуры и спорта, включая детско-юношеский и массовый спорт.

В соответствии с действующим законодательством на развитие детско-юношеского спорта и массового спорта направляется 30% общего объема целевых отчислений от азартных игр, на развитие профессионального спорта - 70%. Средства распределяются через единый регулятор азартных игр.