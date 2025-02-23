Винер отреагировала на помолвку Дины Авериной с фигуристом

Бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер отреагировала на помолвку гимнастки Дины Авериной с фигуристом Дмитрием Соловьевым. Ее слова приводит РИА Новости.

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Винер заявила, что после совместных выступлений Авериной с Соловьевым поняла, что между ними будет любовь.

«Дина — девочка очень умная, мотивированная. По тому, как она сливалась с этой музыкой, как они были вместе и сливались друг с другом, я подумала, что они будут парой», — посчитала она.

Соловьев сделал предложение руки и сердца Авериной 15 февраля. До этого спортсмены вместе выступали в шоу «Ледниковый период».

26-летняя Аверина — серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио. Кроме того, она 18 раз побеждала на чемпионатах мира и 10 — на чемпионатах Европы. Гимнастка завершила карьеру в феврале 2024-го.

35-летний Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Вместе они чемпионы Игр-2014 и серебряные призеры Олимпиады-2018 в командном турнире. Также пара становилась чемпионами Европы и бронзовыми призерами чемпионата мира.