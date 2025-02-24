Россия отсудила у МОК 5,5 млн долларов

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев рассказал, что ОКР отсудил у МОК $5,5 млн (4,8 млрд рублей) за 2022 год. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По данным газеты, ОКР неоднократно оспаривал в судах Швейцарии решения МОК, в частности, рекомендации в отношении российского спорта.

«Мы отсудили у МОК хорошие деньги за 2022-й год. Нужно вести диалог с международными организациями в юридическом ключе — я заявлял об этом с первого дня», — подчеркнул Дегтярев.

Министр спорта отметил, что ОКР предпримет все, чтобы как можно больше россиян участвовали в Олимпиаде-2026.

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Напомним, что в 2015 году МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет Кувейта за активное вмешательство государства в работу спортивных федераций.

В 2016 году Олимпийский комитет Кувейта потребовал от МОК компенсации в $1 млрд за отстранение сборной страны от Олимпиады. Суд в Швейцарии принял сторону комитета и отклонил иск Кувейта,.