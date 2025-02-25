Кандидат в главы МОК не исключил возможное возвращение России

Кандидат на должность президента МОК глава World Athletics британец Себастьян Коу не исключил возвращение российских спортсменов на международные соревнования.

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— Если бы гипотетически между Россией и Украиной было заключено мирное соглашение, и вы стали бы президентом МОК. Видите ли вы тогда сценарий, при котором Россия могла бы вернуться и соревноваться?

— Не мне разрабатывать мирные договоры. В таком случае вам придется очень внимательно к этому присмотреться. Очевидно, что мир — это неопределенное и сложное место… Все войны заканчиваются картой стола и людьми.

Если мы придем к ситуации, а я надеюсь, что так и будет, когда будет достигнуто соглашение, и оно удовлетворит обе стороны… гораздо лучше иметь людей в спорте, чем держать их вне соревнований, — приводит слова Коу Inside the Games.