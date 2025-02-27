Губерниев встал на защиту Баха

Российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в России должны смотреть вперед, а не анализировать работу главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который в скором времени покинет свой пост. Его слова приводит «Матч ТВ».

© Газета.Ru

«Бах был зависимой фигурой от политических обстоятельств и так далее. Но кое за что мы должны сказать ему «спасибо»: его позиция не была кровожадной на Олимпийских играх в Токио или в Пекине, как бы там ни было. Посмотрим, что будет дальше», — заявил Губерниев.

26 февраля МОК принял отставку Баха с поста главы организации. Решение вступит в силу после 23 июня 2025 года, когда полномочия будут переданы новому главе МОК, выборы которого состоятся в рамках сессии организации с 18 по 21 марта. Мероприятие состоится в Афинах (Греция).

Бах объявил, что покинет свой пост, который занимал с 2013 года, в августе 2024 года. Он сложит полномочия члена организации спустя 34 года после первого избрания. Он был избран членом МОК в 1991 году, в 1996-м он вошел в исполком организации.