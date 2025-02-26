Журова: кандидаты в президенты МОК пытаются переманивать голоса

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте, депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила «Матч ТВ», что кандидаты в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) пытаются переманивать голоса словами о возвращении российских спортсменов на международные старты.

Ранее кандидаты в президенты МОК, в том числе глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш и руководитель World Athletics Себастьян Коу, не раз высказывались о допуске россиян на международные соревнования и условиях, при которых это станет возможным.

— Все кандидаты в президенты МОК должны быть в этой ситуации нейтральны. МОК оказался отчасти зависимым от политики, международные федерации оказались зависимы от политики. Это разве про спорт, про общественные организации, про независимость этих общественных организаций, особенно международных? Ты живешь в какой‑то стране, а тебе, как президенту международной федерации или МОК, политики твоей страны начинают говорить, что такую‑то страну ты исключаешь [из соревнований]. Но руководитель не должен так себя вести. Дело в том, что так можно заиграться. Почему тогда не оставить только ту страну, представителем которой является президент международной федерации или МОК? А все остальные зачем?

Поэтому перед приближающимися выборами, думаю, все начали [говорить о допуске]. Ранее многие из них просто не озвучивали свою позицию, в том числе по России, по этой ситуации. Они понимают, что это должно быть в повестке, кто‑то это должен озвучить. Какая‑то реорганизация МОК в пользу большей независимости должна быть. Посмотрим. Они, видимо, теперь пытаются таким образом переманивать друг у друга голоса. И более звучно.

— Как вы оцениваете вероятность возвращения российских спортсменов на международную арену в ближайшее время?

— Только если в ближайшее время состоится подписание мирного соглашения. Тогда в ближайшее время мы вернемся. Соответственно, конечно, какая‑то может быть реакция на встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом. Но нужны именно официальные документы, после этого, конечно, МОК отреагирует. Боюсь, что даже избранный президент будет ждать этого момента. Если он затянется с подписанием, например, до лета, тогда будем смотреть, что будет делать МОК. Как он будет выкручиваться из этой ситуации, — сказала Журова «Матч ТВ».

Ранее действующий глава МОК Томас Бах заявил, что не будет переизбираться на новый срок. Выборы президента организации пройдут в марте 2025 года на сессии в Греции. В список кандидатов вошли глава World Athletics британец Себастьян Коу, испанец Хуан Антонио Самаранч‑младший, представительница Зимбабве Кирсти Ковентри, швед Йохан Элиаш, француз Давид Лапартьян, японец Моринари Ватанабэ и принц Иордании Фейсал аль‑Хусейн.