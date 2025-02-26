МОК принял отставку Томаса Баха с поста главы организации

Международный олимпийский комитет (МОК) принял отставку Томаса Баха с поста президента организации. Решение вступит в силу после 23 июня, когда полномочия будут переданы новому главе МОК.

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Выборы нового главы организации пройдут в рамках сессии МОК с 18 по 21 марта 2025 года. Мероприятие состоится в Афинах (Греция). На пост главы МОК претендуют семь человек. В список вошли: Фейсал Аль-Хуссейн (Иордания), Себастьян Коу (Великобритания), Кирсти Ковентри (Зимбабве), Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания), Йохан Элиаш (Швеция), Давид Лапартьян (Франция), Моринари Ватанабэ (Япония). Бах заявил, что не будет переизбираться на новый срок.

Напомним, в августе 2024 года Томас Бах объявил, что покинет свой пост по окончании срока. Он возглавлял МОК более 10 лет, с 2013 года.