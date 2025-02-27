Бывший спортивный директор ФК «Спартак» попал в больницу

Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации бывшего спортивного директора футбольного клуба «Спартак-Москва» Александра Шикунова. Как утверждает Mash, спортивный функционер обратился к врачам с жалобами на слабость, сильный кашель и одышку.

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По данным Mash, в 2024 году Шикунов несколько раз попадал в больницу из-за проблем с легкими. Telegram-канал отмечает, что сейчас он получает необходимое лечение в стационаре.

Шикунов - советский футболист и российский футбольный функционер. Профессиональную карьеру Шикунов начал в 1979 году, выступал за ростовские клубы СКА и «Ростсельмашем» (сейчас «Ростов»). В конце девяностых он стал функционером в московском «Спартаке».

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В середине 2000-х Шикунов работал в подмосковном клубе «Химки», в нижегородском «Спартаке», а в 2008 году стал спортивным директором «Ростова», после чего клуб вернулся в Премьер-Лигу.