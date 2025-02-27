Фетисов назвал Баха самым неудачным президентом в истории МОК

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею с шайбой Вячеслав Фетисов негативно высказался о работе Томаса Баха в качестве президента Международного олимпийского комитета (МОК).

© Чемпионат.com

«Бах должен быть борцом спортивных принципов. Когда он только возглавил МОК, была надежда, что этот человек понимает свою работу, потому что он сам спортсмен. Если говорить о сегодняшнем дне, даже не знаю, как руководители будут это всё разгребать, какие решения будут приняты по возвращению наших и белорусских атлетов. Бах очень проблематично этим управлял. Я думаю, он понимал, куда шёл изначально. Если он шёл на разрушение олимпийских принципов — это одна история. Понятно, что рано или поздно конфликты заканчиваются. И как теперь это обратно возвращать? Самый неудачный за всю историю президент», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

На этой неделе Бах подал заявление в исполком об отставке с поста члена МОК, которое было принято в среду, 26 февраля. Решение вступит в силу 23 июня — в день передачи полномочий новому президенту организации.