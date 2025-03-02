Журова — о смерти Сайтиева: «Как я понимаю, там был тромб»

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова заявила «Матч ТВ», что причиной смерти трехкратного победителя Игр по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева стал оторвавшийся тромб.

В воскресенье президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил «Матч ТВ», что Сайтиев ушел из жизни. Спортсмен скончался в возрасте 49 лет.

— Ничего себе… Мы были коллеги, он потрясающий человек. Не так давно был день рождения, мы сидели за одним столом у Артура Таймазова. Абсолютно замечательный человек, олимпийский чемпион. Меня обескуражила эта новость. Только соболезнования. Как я понимаю, там был тромб, потрясающий совершенно спортсмен, невероятный. Отличный парень. Хороший человек. Я даже поверить не могу в случившееся. У мужчин это критический возраст. Мои глубочайшие соболезнования. Огромная потеря, — сказала Журова «Матч ТВ».

Сайтиев побеждал на Играх 1996, 2004 и 2008 года, шесть раз становился чемпионом мира и Европы.