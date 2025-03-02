Американец Сехудо назвал Сайтиева легендарным спортсменом

Олимпийский чемпион по борьбе, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата американец Генри Сехудо считает трехкратного победителя Олимпиад Бувайсара Сайтиева легендарным спортсменом. Об этом Сехудо рассказал ТАСС.

Американец Сехудо назвал Сайтиева легендарным спортсменом
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Сайтиев умер на 50-м году жизни.

"Это легендарный спортсмен. Очень большая потеря для всего мира спорта и мира борьбы. Пусть он покоится с миром", - сказал Сехудо.

Сайтиев является победителем Олимпийских игр 1996, 2004 и 2008 годов в весовой категории до 74 кг. Сайтиев шесть раз выигрывал чемпионат мира, шесть раз - чемпионат Европы. В 1995 году ему присвоили звание заслуженного мастера спорта России, он был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Почета и Дружбы.

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Генри Сехудо