В Федерации вольной борьбы Дагестана назвали причину смерти Сайтиева

Причиной смерти трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева стала остановка сердца. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Федерации вольной борьбы Республики Дагестан Махмуд Магомедов.

Сайтиев умер на 50-м году жизни.

"У него были проблемы с легкими. В итоге причина смерти - остановка сердца. Он принимал лекарства, которые дали осложнения. Вся его семья была с ним в Москве, в больнице", - сказал Магомедов.

Сайтиев является победителем Олимпийских игр 1996, 2004 и 2008 годов в весовой категории до 74 кг. Он шесть раз выигрывал чемпионат мира, шесть раз - чемпионат Европы. В 1995 году ему присвоили звание заслуженного мастера спорта России, Сайтиев был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Почета и Дружбы.