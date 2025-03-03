Звезда НФЛ задолжал $15,5 млн долларов по налогам

Бывший американский футбольный полузащитник, отыгравший в Национальной футбольной лиге (НФЛ) 16 сезонов, Билл Романовски задолжал $15,5 млн долларов по налогам. 3 марта это постановил федеральный судья в Калифорнии. Сообщает несколько изданий, в том числе Sportico и Reuters.

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В 2023 году судья-магистрат США Питер Х. Канг вынес решение по делу, возбуждённому Министерством юстиции США, и постановил, что Билл и его жена Джули должны выплатить $ 15,5 млн долларов в качестве неоплаченных налоговых сборов, а также начисленные проценты. Министерство юстиции обвинило Романовски в неуплате налогов за период с 1998 по 2004 годы и 2007 год.

Компания супругов Nutrition 53, занимающаяся производством протеинов и пищевых добавок, уже находится в процессе банкротства и может быть привлечена к ответственности за выплату компенсации, если правительство сможет доказать, что компания является альтер-эго Романовски.

Правительство также стремится получить выплаты из других активов, связанных с этой парой.

58-летний Романовски, двукратный участник Матча всех звёзд и четырёхкратный чемпион Супербоула, был выбран в третьем раунде командой «Сан-Франциско Форти Найнерс» в 1988 году и провёл 16 сезонов в НФЛ, играя за такие команды, как «Филадельфия Иглз», «Денвер Бронкос» и «Окленд Рэйдерс». За свою карьеру он сделал 1118 захватов, 39,5 сэков и 18 перехватов в 243 играх.