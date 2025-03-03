Минспорт Украины лишил званий футболиста Тимощука и шахматиста Карякина

Министерство молодежи и спорта Украины объявило о лишении званий экс-футболиста сборной страны Анатолия Тимощука и шахматиста Сергея Карякина, который с 2009-го года является гражданином России.

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В опубликованном указе Тимощук и Карякин лишены званий "Заслуженный мастер спорта Украины" и "Мастер спорта Украины", которые им были присвоены ранее за победы на крупных турнирах. В этот же список попал и бывший футболист киевского "Динамо" Каха Каладзе, ныне являющийся мэром Тбилиси.

Бывшего грузинского футболиста лишили звания "Мастер спорта Украины международного класса".

Также санкции применены в отношении чемпионки Украины по академической гребле Ларисы Жалинской, которая переехала в Россию, и не вернувшегося на родину каратиста Евгения Пилипюка.

Ранее Украинская ассоциация футбола лишила Анатолия Тимощука, который работает с "Зените", всех титулов и званий, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию экс-футболиста на это решение.