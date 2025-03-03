«У нас нет такого». Валиева ответила на вопрос о Прощеном воскресенье

Знаменитая российская фигуристка Камила Валиева напомнила журналисту о том, какой религии она придерживается, отвечая на вопрос, связанный с православным праздником Прощеное воскресенье.

© Вечерняя Москва

— Я же мусульманка, у нас нет такого праздника, — ответила она корреспонденту «Матч ТВ», который поинтересовался, у кого спортсменка попросила прощение в минувшее воскресенье.

Тем временем, Валиева может вернуться в спорт после длительной дисквалификации. В середине января 2023 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) уведомило WADA об отсутствии вины фигуристки Камилы Валиевой по делу о допинге.

Всемирную организацию такое решение не удовлетворило, и она подала апелляцию в CAS. Международный олимпийский комитет поддержал эту инициативу.

Скандал вокруг российской фигуристки, обвиненной в допинге и лишенной первого места на зимних Олимпийских играх 2022 года, продолжает обсуждаться. В октябре 2024 года Европейский суд отклонил апелляцию спортсменки по поводу дисквалификации. Тем не менее в феврале 2025 года Всемирное антидопинговое агентство потребовало от Валиевой компенсации судебных расходов. Подробности этой истории можно узнать в материале «Вечерней Москвы».