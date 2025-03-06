Боксер получил 10 лет тюрьмы за ДТП, в котором погиб ребёнок

25-летний российский боксёр чеченского происхождения Шарапудин Уразбаев получил 10 лет тюрьмы за ДТП, в котором погибла 14-летняя девочка. Также суд постановил, чтобы боксёр выплатил родителям погибшей 6 млн рублей. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

© Из личного архива Уразбаева

По версии следствия 3 октября 2024 года Шарапудин сбил девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Уразбаев не предпринял попыток спасти пострадавшую. В результате 14-летняя девочка скончалась на месте происшествия.

Также уточняется, что ранее Шарапудина лишили водительских прав за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.