Глава Минспорта и ОКР пообещал заступаться за получивших нейтральный статус россиян

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев пообещал заступаться за атлетов, которые получат нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях. Его слова приводит ТАСС.

Дегтярев пообещал заступаться за получивших нейтральный статус россиян
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«Надо сплотиться, помогать, а не мешать. Никому не позволим клеймить ребят, обзывая их иноагентами и предателями», — заявил Дегтярев.

Он отметил, что выступил с речью с таким посылом на Олимпийском собрании.

Ранее стало известно, что олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Ангелине Мельниковой предоставили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. Всего его получили 12 спортсменов, выступающих в спортивной гимнастике, а также 10 тренеров, специалистов и судей.

Летом прошлого года Ирина Винер, занимавшая пост главы Всероссийской федерации художественной гимнастики, назвала бомжами представителей страны, которые хотят выступить на Играх-2024 в Париже. С критикой российских теннисистов, желающих соревноваться на ОИ, выступил также Станислав Поздняков, который был предшественником Дегтярева в ОКР. Он назвал их командой иноагентов.

Около спорта
Ангелина Мельникова
Станислав Поздняков
Ирина Винер
Михаил Дегтярев