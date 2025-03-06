Прокуратура Испании обжаловала приговор Рубиалесу за поцелуй Эрмосо

Прокуратура Испании обжаловала приговор Луису Рубиалесу.

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В феврале прошел суд над бывшим главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), поцеловавшим в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время церемонии вручения медалей чемпионата мира летом 2023 года. Женская сборная Испании выиграла турнир, победив в финале сборную Англии (1:0).

Суд запретил бывшему главе RFEF приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и общаться с ней в течение года. Также Рубиалесу назначили штраф – 20 евро в день в течение 18 месяцев. Общая сумма штрафа – более 10 тысяч евро. Адвокат футболистки заявил, что Дженнифер оспорит этот вердикт.

EFE сообщает, что прокуратура обжаловала приговор суда и запросила повторное разбирательство.

В апелляции заместитель прокурора Марта Дурантес потребовала признать прошедший суд недействительным в отношении как Рубиалеса, так и трех других обвиняемых. Напомним, обвиняемыми по делу также проходили бывший тренер сборной Испании Альберт Луке, экс-тренер женской сборной Хорхе Вильда и бывший менеджер по маркетингу RFEF Рубен Ривера – их обвиняли в том, что они заставляли Эрмосо сказать, что поцелуй был по взаимному согласию.

По заявлению Дурантес, повторное судебное разбирательство должно учесть «необоснованно отклоненное» доказательство, а также получить ответы на вопросы, которые были названы судьей «неприемлемыми».

Напомним, прокуратура запрашивала для Рубиалеса 2,5 года тюрьмы, а для трех других обвиняемых – по 1,5 года заключения.