WADA пока не получило от РФ денежный взнос, отправленный 2,5 месяца назад

Отправленный Россией в декабре взнос за 2023 год пока не поступил на счет Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

"Мы его еще не получили", - ответил представитель пресс-службы на вопрос, поступил ли на счет WADA взнос России за 2023 год, который был отправлен в конце 2024 года.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев 9 января рассказал журналистам, что 19 декабря был отправлен взнос в WADA за 2023 год на сумму более €1,1 млн. Дегтярев также отметил, что перевод денег затруднен существующими сложностями с международными транзакциями.

По состоянию на 9 января 2025 года Россия выплатила в WADA за 2023 год $53 237 при взносе $1 267 023.