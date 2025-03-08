Экс-футболист сборной России признался в преступлениях

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Александр Панов рассказал о криминальных эпизодах своей жизни. В интервью блогеру и комментатору Дарье Исаевой он признался, что грабил людей в 90-е на улицах Ленинграда-Петербурга.

Панов рассказал, что состоял в подростковой банде, которая грабила и избивала людей.

«Мы сами сбивались в стаи, кружились по городу в поисках зарабатывания денег. И грабили. А что делать? Всякое было. И по голове кому-то могли засадить», — заявил Панов.

Панов провел 337 матчей, забив 106 голов. За сборную России он сыграл 17 раз и забил четыре гола, два из них — в отборочном матче чемпионата Европы 2000 года против сборной Франции.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 3,5 года лишения свободы многократного чемпиона России по легкой атлетике.