Бах рассказал, считает ли Иман Хелиф трансгендером

Олимпийские чемпионки по боксу Иман Хелиф и Линь Юйтин не являются трансгендерными спортсменами. Об этом в интервью AP заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

© ТАСС/Zuma

Хелиф стала победительницей Олимпиады в весовой категории до 66 кг. В первом поединке на олимпийском турнире спортсменка сломала сопернице нос. Линь Юйтин завоевала золотую медаль Игр в Париже в весе до 57 кг.

"Эти две женщины-боксера родились женщинами, их воспитывали как женщин, они соревновались как женщины, и никто никогда не утверждал, что они трансгендеры", - сказала Бах.

"То, что там произошло, было организованной Россией кампанией по дезинформации, которая затем исказила правду, факты, и теперь у нас сложилась эта прискорбная ситуация, что эти два спортсмена считаются трансгендерами. Но они таковыми не являются".

После завершения Олимпиады в Париже французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал отчет о гендерном тесте Хелиф. В результате МРТ было определено отсутствие у Хелиф матки и наличие внутренних яичек. Хромосомный тест подтвердил у алжирки кариотип XY, а гормональный тест зафиксировал такой же уровень тестостерона, как у мужчин.

Позднее Хелиф подала в суд на Международную ассоциацию бокса (IBA). Руководство IBA также оспорило в суде действия МОК, разрешившего допустить до участия в олимпийском турнире в Париже Хелиф и Линь Юйтин, которые были дисквалифицированы на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов.