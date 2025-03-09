В IBU отреагировали на призыв главы МОК допустить россиян

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) швед Олле Далин отреагировал на призыв президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха изучить возможности допуска россиян к квалификационным олимпийским турнирам Игр-2026.

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Его слова приводит РИА Новости.

«Решение конгресса от 2022 года остается в силе», — сказал он, подтвердив сохранение отстранения россиян.

Ранее Бах заявил: «Миссия олимпийского движения — объединять». Глава МОК добавил, что федерациям зимних видов спорта необходимо очень внимательно изучить этот вопрос.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению IBU с марта 2022-го.