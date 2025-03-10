Кандидат в главы МОК заявил о желании вернуть россиян на международные турниры

Президент Международной федерации гимнастики (FIG), кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Моринари Ватанабэ выступил за возвращение российских спортсменов к международным соревнованиям под нейтральным флагом.

© Чемпионат.com

«Спортсмены больше всего ждут возможности участвовать в международных соревнованиях. Я бы хотел, чтобы их мечта реализовалась. В федерации мы допускаем возможность участия в нейтральном статусе. Пока продолжается конфликт, возможности выступления под российским флагом нет», — приводит слова Ватанабэ «РИА Новости Спорт».

Сейчас Ватанабэ находится в России, в Новогорске. Он провёл встречу с российскими спортсменами.