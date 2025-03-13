Федерации по олимпийским видам спорта получили 22 млрд руб. от букмекеров в 2024 году

ТАССиещё 6

Финансирование российских федераций по олимпийским видам спорта в 2024 году за счет отчислений от букмекеров составило 22 млрд рублей. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике заявил заместитель министра спорта РФ Александр Никитин.

Выяснилось, сколько спортивные федерации получили от букмекеров в 2024 году
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В своем докладе Никитин заявил, что федерации по неолимпийским видам спорта в 2024 году получили 3,1 млрд рублей, профессиональные федерации и лиги - 2,3 млрд рублей, федерации по паралимпийским видам спорта - 0,9 млрд рублей.

"Российский футбольный союз за 2024 год получил отчисления 5,4 млрд рублей, Федерация настольного тенниса России - 2,5 млрд рублей, Федерация тенниса России - 1,7 млрд рублей, Федерация хоккея России - 1,5 млрд рублей", - сказал Никитин.

Отмечается, что в будущем доходы от ставок на российские спортивные события будут распределяться федерациям и лигам, а на зарубежные - в Российский спортивный фонд.

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