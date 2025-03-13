Выяснилось, сколько спортивные федерации получили от букмекеров в 2024 году

Финансирование российских федераций по олимпийским видам спорта в 2024 году за счет отчислений от букмекеров составило 22 млрд рублей. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике заявил заместитель министра спорта РФ Александр Никитин.

В своем докладе Никитин заявил, что федерации по неолимпийским видам спорта в 2024 году получили 3,1 млрд рублей, профессиональные федерации и лиги - 2,3 млрд рублей, федерации по паралимпийским видам спорта - 0,9 млрд рублей.

"Российский футбольный союз за 2024 год получил отчисления 5,4 млрд рублей, Федерация настольного тенниса России - 2,5 млрд рублей, Федерация тенниса России - 1,7 млрд рублей, Федерация хоккея России - 1,5 млрд рублей", - сказал Никитин.

Отмечается, что в будущем доходы от ставок на российские спортивные события будут распределяться федерациям и лигам, а на зарубежные - в Российский спортивный фонд.