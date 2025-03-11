Тесть известного российского футболиста исчез в Африке

Тесть бывшего защитника московского «Локомотива» Виталия Лысцова, который находится в Африке, перестал выходить на связь с 21 февраля. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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По информации издания, родные мужчины обратились по этому поводу в российский МИД и администрацию президента РФ.

Жена футболиста отметила, что ее отец Вячеслав Палий путешествует по миру не в первый раз. И он нередко выбирает сложные маршруты через несколько государств.

Также канала сообщает, что россиянин рассказал во время последнего разговора с родными, что выезжает на автобусе в столицу Мали — Бамако.