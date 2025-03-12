Женщина, обвинившая Майка Тайсона в изнасиловании в 1991 году, отозвала иск

Женщина, обвинившая в изнасиловании бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу американца Майка Тайсона, отозвала иск, сообщает USA TODAY.

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Напомним, ранее жертва заявляла, что инцидент с Тайсоном произошёл в 1991 году в городе Олбани (штат Нью-Йорк, США), в лимузине боксёра. В заявлении адвоката Тайсона говорится, что сторона обвинения добровольно прекратила дело.

Отметим, что у Тайсона имеется судимость за изнасилование. В 1992 году он был приговорён к шести годам тюрьмы, из которых провёл за решёткой три. В 1998 году боксёр был приговорён к трём с половиной месяцам тюрьмы за избиение, в 2008 году – за употребление наркотиков и вождение в состоянии наркотического опьянения.