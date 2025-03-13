У российской гандболистки чуть не отобрали детей в Норвегии

Ганболистка Медведева призналась, что у нее чуть не отобрали детей в Норвегии.

© Sports.ru

Ольга Медведева (Чернова) играла за норвежский «Ларвик» и стала победительницей Лиги чемпионов и Кубка ЕГФ. После завершения карьеры осталась жить в Норвегии, но в прошлом году вернулась в Россию.