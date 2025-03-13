В Ульяновске экс-главу спорторганизации подозревают в мошенничестве

Следственный отдел управления ФСБ России по Ульяновской области возбудил дело в отношении бывшего руководителя одной из спортивных организаций Ульяновска. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.

"УФСБ России по Ульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность бывшего директора одной из спортивных автономных некоммерческих организаций города Ульяновска, причастного к мошенничеству в особо крупном размере", - отмечается в сообщении.

Установлено, что в период с января 2020-го по ноябрь 2023 года на тот момент директор спортивной организации предоставил в министерство спорта Ульяновской области комплект отчетных документов с заведомо ложными сведениями об отсутствии налоговой задолженности для получения субсидий. В результате противоправных действий бюджету Ульяновской области нанесен ущерб на общую сумму 224 млн 950 тыс. рублей.

Следственный отдел управления ФСБ России по Ульяновской области возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий. Устанавливаются все участники и обстоятельства совершенного преступления.