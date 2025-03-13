Черчесов рассказал о встрече с Орбаном

Бывший главный тренер «Ференцвароша» и сборной России Станислав Черчесов рассказал о встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в феврале этого года. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По слова специалиста, у политика было хорошее настроение.

«Немного пообщались, пожелали друг другу удачи. Он ответственный политик, который переживает за Венгрию, он очень много делает для спорта», — заявил Черчесов.

Ранее Черчесов высказался о своем будущем. Специалист, который сейчас находится без команды, заявил о желании работать в России.

Черчесов прокомментировал вызов Дзюбы в сборную России

«Ференцварош» Черчесов возглавлял с 2021 по 2023 год. Вместе с венгерской командой он дважды выиграл чемпионат и завоевал Кубок страны.