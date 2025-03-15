Трусова перестала скрывать беременность

Российская фигуристка Александра Трусова перестала скрывать свою беременность. Спортсменка была замечена с округлившимся животом в челябинском аэропорту.

В сети появились видео беременной Трусовой — их опубликовали организаторы Кубка Первого канала, куда фигуристка прилетела с мужем Макаром Игнатовым.

Слухи о беременности Трусовой появились в начале года, когда на шоу Евгения Плющенко в Баку фигуристку заменила Алена Косторная. Тогда спортсменка не появилась на мероприятии, сославшись на «медицинские показания».

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова тогда прокомментировала слухи о беременности спортсменки. Она высказалась по поводу будущего карьеры фигуристки с учетом того, что Трусова уже пропустила в этом году чемпионат России по фигурному катанию.

Чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что фигуристки Александра Игнатова и Елизавета Туктамышева не должны выступать от России на Олимпийских играх в 2026 году. При этом теоретическое выступление Игнатовой и Туктамышевой на Играх назвал «сюрреализмом».