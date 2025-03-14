Европейский союз исключил из санкционных списков министра спорта РФ

Европейский союз исключил из санкционных списков министра спорта России и главу ОКР Михаила Дегтярёва. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.

© Чемпионат.com

«Список тех, чьи активы разморозят и кого затронет отмена запрета на выдачу виз… министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв», — сообщается в публикации агентства.

Как отмечает агентство Франс Пресс, Венгрия согласилась на продление антироссийских санкций на полгода после того, как из списков исключили четырёх человек.

Ранее Дегтярёв сообщил, что ОКР удалось отсудить $ 5 млн у Международного олимпийского комитета (МОК) за 2022 год.