Бах назвал "российские фейки" причиной гендерного скандала на Олимпиаде

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обвинил Россию в распространении фейковых новостей по поводу гендерного скандала в боксе на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Речь идёт о представительнице Южной Кореи Линь Юйтин и алжирке Иман Хелиф.

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