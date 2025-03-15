Журова оценила слова Баха о гендерном скандале на Олимпиаде в Париже

Гендерный скандал вокруг выступления олимпийских чемпионок по боксу Иман Хелиф и Линь Юйтин на Играх в Париже следует разобрать до конца. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в интервью агентству Reuters заявил, что гендерный скандал вокруг спортсменок возник по вине России.

"Бах уже уходит, это его фактически прощальные слова. Это скандал, шум вокруг Хелиф явно неслучаен. Но пока это не лишает Хелиф медали, а бывшие соперницы на Олимпиаде не смогут ничего вернуть. Однозначно выступление Хелиф - это прецедент, который необходимо разобрать до конца", - сказала Журова.

Хелиф стала победительницей Олимпиады в весовой категории до 66 кг. В первом поединке на олимпийском турнире спортсменка сломала сопернице нос. Линь Юйтин завоевала золотую медаль Игр в Париже в весе до 57 кг. После завершения Олимпиады в Париже французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал отчет о гендерном тесте Хелиф. В результате МРТ было определено отсутствие у Хелиф матки и наличие внутренних яичек. Хромосомный тест подтвердил у алжирки кариотип XY, а гормональный тест зафиксировал такой же уровень тестостерона, как у мужчин.

Позднее Хелиф подала в суд на Международную ассоциацию бокса (IBA). Руководство IBA также оспорило в суде действия МОК, разрешившего допустить до участия в олимпийском турнире в Париже Хелиф и Линь Юйтин, которые были дисквалифицированы на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов.