Один из них придет на смену Баху. Главное о кандидатах на пост президента МОК

Томас Бах в конце июня оставит пост президента Международного олимпийского комитета (МОК), но к тому моменту имя его преемника уже будет известно — выборы нового главы организации состоятся 20 марта в Греции. На пост претендуют семь человек. Об их отношении к возвращению российских спортсменов на мировую арену, шансах на успех, основных пунктах предвыборной программы — в материале ТАСС.

Хуан Антонио Самаранч — младший (65 лет, Испания)

Бэкграунд. Сын седьмого президента МОК Хуана Антонио Самаранча, под руководством которого с 1980 по 2001 год в олимпийском движении произошли радикальные изменения. В Играх стали участвовать звезды профессиональных лиг, в разы возросли доходы от продажи телеправ и спонсоров. Вместе с семьей во второй половине 1970-х жил в Москве, куда его отец был командирован для восстановления дипломатических отношений. В МОК работает почти четверть века, сейчас — в должности одного из вице-президентов, входит в руководящий состав Международного союза современного пятиборья.

Российский вопрос. Самаранч выступает за допуск российских спортсменов в нейтральном статусе и считает, что МОК "должен попытаться вернуть Олимпийский комитет России в игру". Но сроки не обозначает, лишь делая отсылку к Олимпийской хартии, которую организация использовала для отстранения российских спортсменов и ОКР, называя этот процесс тяжелым.

"Мы не можем принять решение повернуть направо, а затем просто решить повернуть налево, в зависимости от наших личных чувств или чего-либо еще. Наш моральный ориентир — Олимпийская хартия", — сказал он.

Предвыборная программа. Основана на шести основных принципах, в которых особое внимание уделяется управлению, устойчивому развитию, благополучию спортсменов и инклюзивности, а также усовершенствованию процесса выбора места проведения Олимпиады. Последний пункт наиболее интересен — Самаранч хочет, чтобы столицу Игр вновь выбирали на конкурсной основе, а не как сейчас — по решению рекомендации специальной комиссии.

Шансы. Благодаря большому опыту работы в МОК и лояльности Баху Хуан Антонио Самаранч — младший является одним из трех основных претендентов на победу.

Кирсти Ковентри (41 год, Зимбабве)

Бэкграунд. Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию. После окончания карьеры стала министром по делам молодежи, спорта, искусства и отдыха Зимбабве. В МОК пришла в 2012 году, после избрания в комиссию спортсменов. Последние два года входит в исполком организации.

Российский вопрос. Говорит о важности участия в Олимпиаде "спортсменов со всего мира" и поддерживает выбранный МОК принцип допуска россиян и белорусов в нейтральном статусе.

Предвыборная программа. Ключевыми вопросами ее предвыборной программы являются гендерное равенство, допинг, киберспорт, будущее олимпийского движения. Что бы она хотела изменить в МОК после Баха, так это персоналистский стиль управления.

"Коммуникационная система МОК нуждается в изменении", — сказала она, добавив, что придерживается принципа "я существую, потому что мы существуем".

Шансы. Считается протеже Томаса Баха, которого многие члены МОК уговаривали остаться еще на один срок. Входит в число трех основных кандидатов на победу. В случае избрания станет первой женщиной и первым представителем Африки во главе организации.

Себастьян Коу (68 лет, Великобритания)

Бэкграунд. Двукратный олимпийский чемпион в беге на 1 500 м, первое золото завоевал в Москве, куда приехал в нейтральном статусе — Великобритания официально бойкотировала Игры-1980. После окончания карьеры попробовал свои силы в политике, но вернулся в спорт — возглавил подготовку к Олимпиаде 2012 года в Лондоне. В 2007 году был избран вице-президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF, сейчас — World Athletics). Спустя восемь лет возглавил организацию, но сумел выйти сухим из воды, когда вскоре после избрания разгорелся крупнейший в истории легкой атлетики допинговый скандал. В МОК пришел в 2020 году, до этого ему отказывали в участии в выборах из-за конфликта интересов — Коу занимал руководящий пост в спортивной консалтинговой компании.

Российский вопрос. World Athletics — единственная федерация по летним олимпийским видам спорта, которая не допустила россиян и белорусов до своих соревнований даже в нейтральном статусе. Коу, объясняя такой подход, ссылается на коллегиальное решение совета возглавляемой им федерации, однако его отношение к российскому спорту он показал еще во времена допинговых разбирательств: легкоатлеты почти 10 лет были или полностью отстранены, или лишены права полноценно соревноваться на международных стартах.

Предвыборная программа. В его программе много говорится о роли спортсменов, в частности их финансовом благополучии. Коу устроил революцию в олимпийском движении, решив выплачивать легкоатлетам призовые за удачное выступление на Играх в Париже. В МОК такой шаг не оценили— там предпочитают инвестировать средства в развитие массового спорта.

Шансы. Тот самый третий фаворит. Плюсы — спортивные заслуги и большой опыт работы в спортивной индустрии, минусы — недолгий срок работы в МОК, непопулярные в олимпийском движении инициативы (там ценится консерватизм) и необходимость делать исключение для избрания — действующие правила накладывают на Коу возрастные ограничения.

Давид Лапартьян (51 год, Франция)

Бэкграунд. Карьеру спортивного функционера развивал параллельно с политической. В первом случае добрался до поста главы Международного союза велосипедистов (UCI), во втором — до главы Совета департамента Морбиан на северо-западе Франции. В МОК избран только в 2022 году, но ему уже поручено развивать важное направление — киберспортивную Олимпиаду.

Российский вопрос. Называет Россию спортивной страной, против ее отстранения на неопределенный срок. Начать возвращение намерен с восстановления прав Олимпийского комитета России.

Предвыборная программа. Она не отличается революционными предложениями. Среди прочих — немного сократить число комиссий и количество членов в них, чтобы повысить эффективность. Еще озвучивал желание провести Олимпиаду в Африке.

Шансы. Лапартьян слишком мало провел в МОК, чтобы претендовать на победу, однако опыт участия в выборах наверняка поможет ему побороться за президентское кресло в будущем.

Фейсал аль-Хусейн (61 год, Иордания)

Бэкграунд. Принц Иордании, генерал-лейтенант в отставке. В 2003 году возглавил Олимпийский комитет Иордании, состав членов МОК пополнил семь лет спустя. Сейчас входит в исполком организации.

Российский вопрос. Считает, что необходимо найти механизм для полноценного возвращения россиян и белорусов на соревнования.

"Я думаю, что именно в этом заключается наша цель — мы должны вовлекать, а не исключать, но я также признаю, что существуют определенные ограничения и опасения по поводу того, как их применять прямо сейчас", — сказал он.

Предвыборная программа. Отмечал необходимость пересмотра сроков проведения Олимпиад и спортивного календаря с учетом меняющегося климата, чтобы больше городов могли претендовать на проведение Игр. Также ставит цель увеличить доходы от Олимпийских игр — на благо национальным олимпийским комитетами и спортивным организациям.

Шансы. Может заручиться поддержкой представителей арабского мира, но этого будет недостаточно для победы.

Йохан Элиаш (63 года, Швеция/Великобритания)

Бэкграунд. Председатель одной из крупнейших в мире компаний по производству спортивных товаров. В 2021 году был избран президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). В МОК вошел в 2024 году. Большое внимание уделяет вопросам экологии.

Российский вопрос. Считает, что все международные федерации по зимним видам спорта должны взять пример с "летников" и допустить россиян и белорусов до олимпийского отбора в нейтральном статусе. Притом что его собственная организация продолжает сохранять полное остранение — слишком сильно скандинавское лобби.

Предвыборная программа. Сделал акцент на том, что Игры должны становиться более привлекательными для молодого поколения, в контексте чего намерен изучить способы повышения престижа в период между их проведением. Также признает важную роль киберспорта.

Шансы. Минимальны. Год в МОК — слишком мало, чтобы претендовать на такой высокий пост. Да и предвыборная программа не отличается оригинальностью.

Моринари Ватанабэ (66 лет, Япония)

Бэкграунд. Пришел в спорт из бизнеса. Начал с национальной федерации гимнастики, в 2017 году продолжил во главе международной. Еще через год вошел в МОК. Был одним из тех, кто призывал Томаса Баха остаться во главе организации еще на один срок.

Российский вопрос. На уровне Международной федерации гимнастики (FIG) допустил россиян и белорусов в нейтральном статусе. В марте посетил Москву, сказал, что воспринимает всех спортсменов как своих детей, но дал понять, что о полноценном возвращении России можно будет говорить только после окончания конфликта на Украине.

Предвыборная программа. Главная фишка программы Ватанабэ — провести Олимпийские игры на пяти континентах одновременно.

"Олимпийские игры стали настолько масштабными, что в настоящее время экономически и экологически сложно проводить их в большинстве городов", — объяснил он.

Шансы. Вероятнее всего, наберет наименьшее количество голосов, если не снимет свою кандидатуру до выборов. Не в его пользу слабое знание английского языка.