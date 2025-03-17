Бах заявил, что в вопросе возвращения российских спортсменов нет никаких результатов

ТАССиещё 2

Конкретных результатов относительно возвращения российских спортсменов на международные соревнования пока нет. Об этом журналистам заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Бах прокомментировал ситуацию с возвращением российских спортсменов
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"Мы всегда поддерживали контакты на рабочем уровне, не на моем уровне или на уровне исполкома, но на рабочем уровне контакты всегда поддерживались, - сказал Бах. - По этому поводу нечего сообщать, на рабочем уровне не может быть никаких результатов. Условия восстановления очень ясны: они должны следовать правилам. В олимпийском движении приветствуются все, кто соблюдает правила Олимпийской хартии, и не приветствуются все, кто ее не соблюдает. Мяч на стороне Олимпийского комитета России".

В 2022 году МОК лишил российских спортсменов права выступать на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине, но через год рекомендовал допускать их к турнирам исключительно в нейтральном статусе и только при условии, что они не связаны с вооруженными силами и не представляют командные виды спорта.

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Томас Бах