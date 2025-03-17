Бах прокомментировал ситуацию с возвращением российских спортсменов

Конкретных результатов относительно возвращения российских спортсменов на международные соревнования пока нет. Об этом журналистам заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

"Мы всегда поддерживали контакты на рабочем уровне, не на моем уровне или на уровне исполкома, но на рабочем уровне контакты всегда поддерживались, - сказал Бах. - По этому поводу нечего сообщать, на рабочем уровне не может быть никаких результатов. Условия восстановления очень ясны: они должны следовать правилам. В олимпийском движении приветствуются все, кто соблюдает правила Олимпийской хартии, и не приветствуются все, кто ее не соблюдает. Мяч на стороне Олимпийского комитета России".

В 2022 году МОК лишил российских спортсменов права выступать на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине, но через год рекомендовал допускать их к турнирам исключительно в нейтральном статусе и только при условии, что они не связаны с вооруженными силами и не представляют командные виды спорта.