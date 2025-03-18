Главный тренер сборной России по футболу купил элитный особняк в Эстонии

Главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин купил себе дом в Эстонии за 900 тысяч евро (более 80 млн рублей). Как сообщает Telegram-канал Shot, коттедж площадью 567 квадратных метров расположен в туристической деревне Принги в 15 км от Таллина.

Особняк находится на берегу Таллинского залива. Внутри есть сауна, парная, бассейн, тренажерный зал, несколько спален. Интерьер отделан шлифованным камнем, дубом и другими натуральными материалами. Деревня Принги является популярным в Эстонии туристическим поселком: там есть торговый центр, бары, детский сад и школа.

Отметим, что у Карпина, его супруги Дарьи и дочерей есть эстонское гражданство, а некоторое время они жили в Нарве. Дочки сейчас ходят в образовательные учреждения в Принги. Как сообщал Shot, Карпин решил вернуться на постоянное место жительства в Эстонии после ухода с поста главного тренера «Ростова». Одновременно с этим он остается главным тренером сборной РФ.