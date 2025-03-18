Стали известны новые подробности пропажи спортивного журналиста в Тюмени

Стали известны новые подробности пропажи в Тюмени журналиста Александра Круглова
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» рассказал о ходе поисковых работ спортивного журналиста Александра Круглова, отметив, что его след теряется при выходе из магазина в Восточном районе Тюмени.
В понедельник стало известно о пропаже Круглова. Он приехал в Тюмень для освещения чемпионата России по биатлону, который проходил в комплексе «Жемчужина Сибири». Последний раз Круглова видели 12 марта в Восточном районе города. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно, телефон мужчины отключен. Круглов должен был приехать в «Жемчужину Сибири» 13 марта к началу соревнований, но аккредитацию он так и не прошел.
— Поиски пропавшего Александра Круглова продолжаются. Однако пока никаких существенных зацепок, которые могли бы помочь в установлении его местонахождения, не обнаружено. Нам очень нужны свидетельства. Инфоргам удалось выяснить, что пропавший заселился в гостиницу, которая находится в Восточном административном округе города, затем покинул эту гостиницу и перестал выходить на связь с родными. На соревнованиях тоже не появился. 16 марта, после поступления заявки на поиск, на первые задачи выехали автономные группы добровольцев отряда. Поисковики «ЛизаАлерт» отработали возможные места нахождения пропавшего, оповестили работников крупных транспортных узлов города, опросили возможных свидетелей. Была проведена работа по обеспечению доступа к камерам, на которых потенциально мог появиться Александр Круглов. 17 марта добровольцы продолжили поиск и проверку свидетельств, проводился просмотр камер видеонаблюдения от места пропажи. Удалось выяснить, что пропавший вечером 12 марта вышел из гостиницы Восточного административного округа Тюмени и направился в магазин неподалеку, где он сделал покупки и, выйдя из магазина, сел в белый автомобиль. На этом след Александра теряется. Продолжается активное распространение ориентировок о пропавшем, максимальное оповещение населения. Как только поступает свидетельство, добровольцы «ЛизаАлерт» сразу отправляются на его проверку. Однако, к сожалению, на данный момент Александр Круглов не найден, — говорится в сообщении поискового отряда «ЛизаАлерт».