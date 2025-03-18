Стали известны новые подробности пропажи спортивного журналиста в Тюмени

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» рассказал о ходе поисковых работ спортивного журналиста Александра Круглова, отметив, что его след теряется при выходе из магазина в Восточном районе Тюмени.

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В понедельник стало известно о пропаже Круглова. Он приехал в Тюмень для освещения чемпионата России по биатлону, который проходил в комплексе «Жемчужина Сибири». Последний раз Круглова видели 12 марта в Восточном районе города. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно, телефон мужчины отключен. Круглов должен был приехать в «Жемчужину Сибири» 13 марта к началу соревнований, но аккредитацию он так и не прошел.