Губерниев призвал готовиться к провалу россиян

Дмитрий Губерниев: «Результаты после нашего возвращения на международную арену будут хуже тех, которые ожидает широкая общественность»
Губерниев призвал готовиться к худшим результатам россиян после возвращения.
«Надо понимать, результаты после нашего возвращения на международную арену будут хуже тех, которые ожидает широкая общественность. Но всем нам нужно набраться сил и терпения. Уверен, что нагоним конкурентов мы быстро. За более чем три года мы отстали, это очевидно. Поэтому и хочется как можно скорее вернуться и снова соревноваться с лучшими», – сказал Дмитрий Губерниев.