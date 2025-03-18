Кандидат на пост главы МОК ответил, будет ли Россия допущена до зимних ОИ

Кандидат на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч-младший заявил, что россияне не смогут участвовать в зимних Олимпийских играх в составе сборной пока остаются в силе причины, по которым был отстранен Олимпийский комитет России (ОКР), передает Mundo Deportivo.

В 2023 году ОКР был отстранен из-за включения в состав ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Выборы президента МОК состоятся в Афинах 20 марта в рамках сессии организации. В гонке на пост президента МОК участвуют вице-президент организации Хуан Антонио Самаранч - младший (Испания), член исполкома МОК Кирсти Ковентри (Зимбабве), президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу (Великобритания), президент Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян (Франция), член исполкома МОК Фейсал аль-Хусейн (Иордания), президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохан Элиаш (Швеция/Великобритания), президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ (Япония).