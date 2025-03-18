Пропавший в Тюмени спортивный журналист найден

Спортивный журналист Александр Круглов, ранее пропавший в Тюмени, был найден живым. Об этом сообщает организация LizaAlert на своём официальном сайте.

© Соцсети

В Тюмень Круглов приехал для работы на чемпионате России по биатлону, однако 12 марта ушёл в неизвестном направлении ещё до старта соревнований. 16 марта поступила заявка в отряд LizaAlert на поиск пропавшего журналиста. Сегодня, 18 марта, стало известно, что Александра нашли. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Круглов работал на «Чемпионате» и с другими спортивными СМИ. На нашем сайте он участвовал в том числе в освещении Олимпийских игр 2024 года в Париже.