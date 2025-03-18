Боец MMA Монсон оценил обращение Промеса в ислам

Монсон о том, что Промес принял ислам: «Малкольм Икс сидел в тюрьме, нашел Бога, и изменил свою жизнь. Надеюсь, Квинси начнет делать то, что должен – семья, спорт и доброе отношение к людям»
Боец MMA Джефф Монсон оценил обращение Квинси Промеса в ислам.
Ранее сообщалось, что бывший игрок «Спартака» принял ислам – Промес принял такое решение после ареста в ОАЭ в марте 2024 года.
«Если Промес обратился по правильной причине, из любви к Богу и другим людям, то это может сильно изменить его жизнь. Например, Малкольм Икс – известный американский борец за гражданские права – сидел в тюрьме за наркотики, избиение и многое другое. Находясь за решеткой, он нашел Бога, принял ислам и изменил свою жизнь: женился, стал верным мужем и хорошим отцом своих детей. Также у него было дело – он верил в свой народ и справедливость. И все это изменило его жизнь. Однако если Промес делает это обращение, чтобы избежать тюремного заключения, избежать неприятностей или заставить людей думать, что он изменил свою жизнь, то, очевидно, это не так. Это ничего не даст. Это будет просто обман. Однако только он знает. Поэтому я надеюсь, что это правда, надеюсь, что он изменит свою жизнь и станет лучше. И начнет делать то, что должен – семья, спорт и доброе отношение к другим людям», – сказал Монсон.