Татьяна Навка подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда Navka Sport

Заявка на регистрацию бренда Navka Sport подана в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент). Соответствующая документация имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».

Согласно имеющимся материалам, товарный знак регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №16, 18, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 35, 41 и 43, что позволяет под этим брендом производить и продавать бумагу, канцтовары, посуду, продукты питания и напитки, шкуры животных, изделия из рогов и кожи, включая кожаные ошейники, клапаны и кнуты, гробы, мебель, подушки, массажные столы, бадьи, многоразовые кубики льда, хлопушки для мух, веревки, канаты и сети, одежду, включая одежду из латекса, а также кимоно, корсажи, нижнее белье и церковные ризы.

Кроме того, под этим брендом можно будет производить и продавать кружева, плавки, ленты для подтяжки груди, различные игрушки, в том числе детские, спорттовары, включая коньки, а также оказывать образовательные и рекламные услуги, открывать сауны, организовывать спортивные соревнования и шоу.

В документации Роспатента указано, что заявитель не публикуется в соответствии с постановлением правительства РФ, которое позволяет заявителям обратиться в службу с просьбой не публиковать данные о них.

«Не публикуется в соответствии с постановлением правительства РФ от 2 сентября 2024 года № 1209», – говорится в заявке.

По данным СМИ, правами на бренд «Навка Арена» обладает олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.