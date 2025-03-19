Паралимпийцу выплатили призовые от региона за медаль на Играх-2024 спустя полгода

Российский легкоатлет Георгий Маргиев получил премию от Северной Осетии за медаль на Паралимпиаде-2024 в Париже (Франция). Призовые были перечислены утром, 18 марта. Об этом он сообщил «Чемпионату».

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Маргиев готовился к Играм-2024 в республиканской спортивной школе «Стимул». Там же числятся и другие паралимпийцы, которые вместе с ним ожидали своих выплат.

Общественный резонанс случился после обращения Георгия Маргиева в социальных сетях, в котором он отметил отсутствие спустя долгого времени региональной выплаты и плачевное состояние спортивной сферы в Северной Осетии. Затем, легкоатлет дал интервью «Чемпионату», в котором описал суть проблемы.