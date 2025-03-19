Что известно о кандидатах на пост главы МОК

20 марта 2025 года в Греции в рамках 144-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) пройдут выборы нового главы организации. Немец Томас Бах, являющийся президентом МОК с 2013 года, покинет пост летом 2025 года. ТАСС подготовил материал о семи кандидатах на пост главы Международного олимпийского комитета. Среди них - два двукратных олимпийских чемпиона, одна из которых - женщина.

Моринари Ватанабэ (Япония)

Моринари Ватанабэ родился 21 февраля 1959 года в городе Кокура (префектура Фукуока, Япония; в 1963 году город Кокура за счет слияния с рядом других городов был преобразован в город Китакюсю).

В 1984 году окончил магистратуру Университета Токай (Токио) по направлению "физическая культура".

С 1983 по 1990 годы Моринари Ватанабэ работал тренером по гимнастике.

В 1986-2000 ггода преподавал в Международном университете будо (город Кацуура, префектура Тиба, Япония), ведущем подготовку в различных областях физической культуры и современных японских боевых искусств.

С 1996 года Моринари Ватанабэ входил в состав правления Гимнастической ассоциации Японии, с 2009 по 2016 годы был ее генеральным секретарем.

В 2009-2018 ггода работал в составе комиссии по маркетингу, а также комиссии по международным делам Олимпийского комитета Японии. С 2019 года по н. в. входит в состав исполкома Олимпийского комитета Японии.

С 2013 по 2016 годы был членом исполкома Международной федерации гимнастики. С 2017 года по н. в. является ее президентом.

С 2018 года - член МОК. В 2018-2021 гг. входил в состав комиссии МОК "Женщины в спорте", в 2022 году - в состав комиссии МОК по гендерному равенству, разнообразию и инклюзивности.

В своей предвыборной программе предлагает провести Олимпийские игры на пяти континентах одновременно.

Кирсти Ковентри родилась 16 сентября 1983 года в Хараре (Зимбабве).

В 2006 году окончила бакалавриат Колледжа гуманитарных наук при Обернском университете (шт. Алабама, США) по направлению "гостиничный и ресторанный менеджмент".

С начала 2000-х гг. по 2016 год Кирсти Ковентри была профессиональной пловчихой. Она является двукратной олимпийской чемпионкой. В 2004 году в Афинах (Греция) и в 2008 году в Пекине (Китай) она занимала первое место на дистанции 200 м на спине. На Играх 2004 года она также завоевала серебряную (100 м на спине) и бронзовую медаль (200 м комплексным плаванием), на Играх 2008 года - три серебряные награды (100 м на спине, 200 м и 400 м комплексным плаванием).

Многократная победительница и призер чемпионатов мира в различных видах программы, неоднократная рекордсменка мира.

С 2013 года - член МОК и Олимпийского комитета Зимбабве (ОКЗ). В 2017-2018 гг. была вице-президентом ОКЗ.

С 2014 по 2021 годы Кирсти Ковентри являлась членом комитета спортсменов Всемирного антидопингового агентства.

С 2018 года по н. в. - министр спорта, отдыха, искусства и культуры Зимбабве, в настоящее время - единственный представитель белого меньшинства в правительстве страны.

В 2018-2021 гг. - председатель комиссии спортсменов МОК. С 2018 по 2021 годы, а также с 2023 года по н. в. - член исполкома МОК.

Себастьян Коу родился 29 сентября 1956 года в Лондоне (Великобритания).

В 1979 году окончил Университет Лафборо (графство Лестершир, Англия) по специальности "экономика".

В 1970-1980-х гг. Коу был профессиональным легкоатлетом, специализировался в беге на средние дистанции. Двукратный олимпийский чемпион. В 1980 году в Москве в нейтральном статусе и в 1984 году в Лос-Анджелесе (шт. Калифорния, США) выигрывал золото на дистанции 1500 м. В 1980 и 1984 гг. также становился серебряным медалистом на дистанции 800 м. В 1986 году в Штутгарте (ФРГ) стал чемпионом Европы на дистанции 800 м. Неоднократный рекордсмен мира.

После окончания спортивной карьеры занимался политической деятельностью. В 1992-1997 гг. был членом Палаты общин британского парламента от Консервативной партии. С 2000 по 2022 годы - член Палаты лордов.

С 2005 по 2012 годы Себастьян Коу возглавлял оргкомитет по подготовке и проведению XXX летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

Во второй половине 2000-х гг. руководил комитетом по этике Международной федерации футбола.

С 2007 по 2015 годы - вице-президент, с 2015 года по н. в - президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

С 2013 по 2021 годы был членом комиссии МОК "Связи с общественностью и общественное развитие через спорт".

С 2020 года - член МОК. С 2022 года по н. в. входит в состав комиссии МОК "Олимпизм 365".

Пожизненный пэр (2000).

Давид Лапартьян (Франция)

Давид Лапартьян родился 31 мая 1973 года в Понтиви (регион Бретань, северо-запад Франции).

В 1998 году окончил Парижскую специальную школу общественных работ, строительства и промышленности по специальности "инженерия".

С 1998 по 2007 годы Давид Лапартьян работал во французской компании Geo Bretagne Sud, занимающейся планированием ландшафтного обустройства и застройки на территории Бретани.

В 2008-2021 ггоды являлся мэром коммуны Сарзо (департамент Морбиан, регион Бретань). С 2021 года по н. в. возглавляет Совет департамента Морбиан.

С 2009 по 2017 годы был президентом Французской федерации велосипедного спорта.

В 2009-2017 годы входил в состав исполкома Французского национального олимпийского и спортивного комитета. С 2023 года по н. в. является президентом этой организации.

В 2013-2017 гг. возглавлял Европейский велосипедный союз.

С 2017 года по н. в. Давид Лапартьян является президентом Международного союза велосипедистов.

С 2019 года по н. в. - член комиссии МОК "Окружение спортсменов", с 2022 года по н. в. - комиссии МОК по цифровому взаимодействию и маркетинговым коммуникациям. С 2023 года по н. в. возглавляет комиссию МОК по киберспорту.

С 2022 года - член МОК.

Хуан Антонио Самаранч - младший (Испания)

Хуан Антонио Самаранч - младший родился 1 ноября 1959 года в Барселоне (Испания). Его отец, Хуан Антонио Самаранч - старший (1920-2010), в 1980-2001 ггода был президентом МОК, в 2001-2010 ггодах являлся его пожизненным почетным президентом.

Хуан Антонио Самаранч - младший окончил Барселонский университет по специальности "промышленная инженерия". Также получил в Нью-Йоркском университете (США) степень магистра делового администрирования.

В 1980-1990-х гг. работал в различных коммерческих и финансовых структурах. В 1991 года стал одним из основателей инвестиционного банка GBS Finance.

В 1980-1990 гг. Хуан Антонио Самаранч - младший входил в состав правления Испанской федерации современного пятиборья. В 1984-1996 гг. - член правления Международного союза современного пятиборья. С 1996 по 2024 годы являлся первым вице-президентом этой организации.

С 1989 года - член Олимпийского комитета Испании.

С 2001 года - член МОК. В 2012 года вошел в его исполком. С 2016 по 2020 годы, а также с 2022 года по н. в. - вице-президент МОК.

В 2000-2010-х гг. входил в состав различных комиссий МОК. С 2022 года по н. в. является членом комиссии МОК по цифровому взаимодействию и маркетинговым коммуникациям.

Фейсал ибн Хусейн (Иордания)

Фейсал ибн Хусейн родился 11 октября 1963 года в Аммане. Является младшим братом Абдаллы II - короля Иордании с 1999 года

В 1985 году Фейсал ибн Хусейн окончил бакалавриат Брауновского университета (шт. Род-Айленд, США) по направлению "электронная инженерия", в дальнейшем - Лондонскую школу бизнеса (Великобритания).

В 1980-2010-х гг. занимал различные посты в Королевских военно-воздушных силах Иордании. Генерал-лейтенант в отставке.

В 1999 году руководил работой оргкомитета IX Панарабских игр, проходивших в Аммане.

С 2003 года по н. в. Фейсал ибн Хусейн возглавляет Олимпийский комитет Иордании.

С 2010 года - член МОК, с 2019 года входит в состав его исполкома.

С 2017 по 2023 годы Фейсал ибн Хусейн возглавлял рабочую группу МОК по предотвращению домогательств и проявлений насилия в спорте.

С 2022 года по н. в. - заместитель председателя комиссии МОК по гендерному равенству, разнообразию и инклюзивности, с 2023 года по н. в. - глава рабочей группы МОК по безопасности в спорте.

Йохан Элиаш родился 15 февраля 1962 года в Стокгольме (Швеция). Имеет гражданство Швеции и Великобритании.

В 1984 году в Стокгольмском университете получил степень бакалавра бизнес-администрирования, в 1986 году в Королевском технологическом институте Стокгольма - степень магистра естественных наук.

В 1980-2010-х гг. работал в сферах предпринимательства и инвестиций. В 1995-2021 гг. был исполнительным директором австрийской компании Head, производящей спортивный инвентарь и экипировку.

С 2003 по 2007 годы - заместитель казначея Консервативной партии Великобритании.

В 2003-2012 гг. Йохан Элиаш входил в консультативный совет Британской олимпийской ассоциации.

С 2021 года по н. в. - президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.

С 2023 года - член комиссии МОК "Развитие и наследие", с 2024 года - член МОК.