Известный футбольный комментатор Денис Казанский отдал дань памяти Василию Уткину в годовщину его смерти. Легендарный спортивный комментатор и журналист ушёл из жизни ровно год назад, 19 марта 2024 года.

«Уже год. Тот день «19.03» настолько сильно ударил, что до сих пор помню где был, когда узнал, что было в этот момент, и что было после… Как и все мы, кто был в его «Футбольном клубе». Это целая страна. Очень странно отвечать на вопрос: «Вы приняли уход?». А как ты можешь спорить с самым смыслом всего вот этого? Судьба не спрашивает и, тем белее, не дает вольности принимать или не смириться. Теперь мы просто живем в его наследии, постоянно «сверяя температуру», в профессии и не только, по Васиному градуснику. И будем делать. Потому что традиции, точка зрения, способ смотреть шире и за горизонт — большой подарок нам его жизнью. Вась, мы все скучаем! Очень", — написал Казанский в своём телеграм-канале.