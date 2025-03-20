Жена Овечкина рассказала об отношениях мужа с Трампом

Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина рассказала об отношениях мужа с президентом США Дональдом Трампом.

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Анастасия Шубская заявила, что они с мужем не обсуждали победу Трампа на выборах, хотя знакомы с ним лично. Овечкин ездил с командой в Белый дом после завоевания Кубка Стэнли, а однажды президент США, когда в первый раз выиграл выборы, пригласил их на виллу во Флориде на празднование Рождества.

"Президент США - поклонник хоккея и не раз говорил Александру, что следит за его игрой и любит его как игрока. У них довольно хорошие отношения", - приводит слова Шубской "Спорт-Экспресс".

Когда Овечкин с супругой посетили виллу Трампа, то там были его друзья, знакомые, но президент США с женой сидели за отдельным столом, а потом его старший сын подошел и позвал российского хоккеиста с супругой к себе.