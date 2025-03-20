Фетисов: РФ вернется в олимпийскую семью с флагом и гимном

Вячеслав Фетисов: «Новому президенту МОК надо будет заявить, что РФ вернется с флагом, гимном, извинениями и компенсацией. Я как тренер, министр, двукратный олимпийский чемпион могу этого требовать»
Вячеслав Фетисов заявил, что РФ вернется в олимпийскую семью с флагом и гимном.
Выборы нового главы организации состоятся 20 марта.
«Вопрос в том, будет ли это исторический момент или вакханалия продолжится. Это длится уже десять лет и становится все хуже и хуже. В свое время согласились ехать без флага и гимна, потом бумажку заставляют какую-то подписать, затем еще что-то. Для чего играть с ними в эти игры? Надо будет новому президенту МОК так и заявить, что РФ вернется в олимпийскую семью с флагом и гимном, а также с извинениями и компенсацией. Я как болельщик, тренер, министр, двукратный олимпийский чемпион – и дальше по списку – могу этого требовать», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.