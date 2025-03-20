Дегтярев высказался о работе министром спорта

Дегтярев о работе министром спорта: «Начальник должен быть мотиватором в первую очередь. Не пастухом, не сатрапом, который всех наказывает, а именно мотиватором»
Дегтярев считает, что он как глава Минспорта должен мотивировать подчиненных.
Михаил Дегтярев возглавил Министерство спорта РФ в мае 2024 года. В декабре того же года был избран президентом Олимпийского комитета России.
«Самым сложным, наверное, было объединить всех. Призвать работать во благо больших целей. Не так, что каждый что-то на месте делает, а вот именно такая командная, идеологическая, мотивационная работа. Не хочу никого из предшественников здесь обижать, у всех разные стили, но я все-таки считаю, что в процессе управления начальник должен быть мотиватором в первую очередь. Не пастухом каким-то, не сатрапом, который всех наказывает, а именно мотиватором. Всем цели объяснить: куда мы идем, зачем. Что спортсмен во главе угла, что защита наших всех товарищей по спорту – это наша прямая обязанность. Отсюда была моя позиция, и я ее занял. Она довольно-таки жесткая и многим непонятная по нашим спортсменам, которые в нейтральном статусе выступают. Я встал на их защиту. Я объяснил, что мы не должны внутри России создавать им сложности. Они от паспорта не отказывались, от гражданства не отказывались. Их и так долбят со всех сторон, понимаете? Век спортсмена очень короткий, и показать результат на международных соревнованиях – это для нас счастье. Мы знаем, что это наши, русские. И они медали везут куда? Домой, в Россию. Поэтому этот выбор надо было делать. Не метаться и не прятаться. Я его сделал, взял на себя ответственность. Я считаю, что нейтральный статус как временная мера возможна. При всем при этом это дает возможность побеждать, как нашим пловцам в Будапеште – самые яркие события. Что они, не русские, что ли? Русские. Мирон Лифинцев пятикратный теперь чемпион. Поэтому моральный выбор – взять на себя ответственность и всем бежать вперед – вот это самое сложное», – сказал Дегтярев в эфире программы «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым.